В Стамбуле бездомная кошка вышла на сцену во время выступления оркестра

Сами музыканты не устояли перед соблазном и погладили кошку.
Однако так просто уходить со сцены она не собиралась. В какой-то момент животное попытались схватить, но безуспешно.
Затем кошка запрыгнула на место дирижера, чем вызвала всеобщий смех.
Животное тут же приковало к себе всеобщее внимание. Прохаживаясь возле музыкантов, пушистая гостья вызвала смех и аплодисменты зрителей.
Сами музыканты не устояли перед соблазном и погладили кошку.
Однако так просто уходить со сцены она не собиралась. В какой-то момент животное попытались схватить, но безуспешно.
Затем кошка запрыгнула на место дирижера, чем вызвала всеобщий смех.
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