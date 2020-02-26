В Стамбуле бездомная кошка вышла на сцену во время выступления оркестра

Животное тут же приковало к себе всеобщее внимание. Прохаживаясь возле музыкантов, пушистая гостья вызвала смех и аплодисменты зрителей.

Сами музыканты не устояли перед соблазном и погладили кошку.

Однако так просто уходить со сцены она не собиралась. В какой-то момент животное попытались схватить, но безуспешно.

Затем кошка запрыгнула на место дирижера, чем вызвала всеобщий смех.