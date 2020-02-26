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В Стамбуле бездомная кошка вышла на сцену во время выступления оркестра

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YouTube / Arterton
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200226/13544195/V-Stambule-bezdomnaya-koshka-vyshla-na-stsenu-vo-vremya-vystupleniya-orkestra.html

Животное тут же приковало к себе всеобщее внимание. Прохаживаясь возле музыкантов, пушистая гостья вызвала смех и аплодисменты зрителей.

Сами музыканты не устояли перед соблазном и погладили кошку.

Однако так просто уходить со сцены она не собиралась. В какой-то момент животное попытались схватить, но безуспешно.

Затем кошка запрыгнула на место дирижера, чем вызвала всеобщий смех.

Теги:
кошка, Турция, Стамбул



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