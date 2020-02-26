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"Вы больные, девочки!": Лавров осадил напавших на него журналисток из Грузии

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200226/13545451/Vy-bolnye-devochki-Lavrov-osadil-napavshikh-na-nego-zhurnalistok-iz-Gruzii.html

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение. Инцидент произошел в Женеве.

На кадрах видно, как представители грузинских СМИ, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe буквально сбивают с пути Лаврова, толкаются и перебивают друг друга в попытке задать вопрос.

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Подобное поведение возмутило Лавров, и он сказал: "Вы чем-то… Вы больные, девочки".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.

По словам Захаровой, пришлось сдерживать натиск грузинских журналисток и расчищать себе дорогу.

 

Теги:
журналисты, Грузия, МИД РФ, Сергей Лавров



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