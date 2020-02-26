"Вы больные, девочки!": Лавров осадил напавших на него журналисток из Грузии

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение. Инцидент произошел в Женеве.

На кадрах видно, как представители грузинских СМИ, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe буквально сбивают с пути Лаврова, толкаются и перебивают друг друга в попытке задать вопрос.

Подобное поведение возмутило Лавров, и он сказал: "Вы чем-то… Вы больные, девочки".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.

По словам Захаровой, пришлось сдерживать натиск грузинских журналисток и расчищать себе дорогу.