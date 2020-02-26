Хоккейная драка на "Хумо" и первая победа ташкентцев в плей-офф — видео

Подопечные Евгения Попихина лихо стартовали на домашней арене на стадии плей-офф ВХЛ. Третья игра серии против "Тороса" завершилась не только крупной победой, но и грандиозной дракой

Узбекистанцы уступили в первых двух поединках на выезде, причем, во втором матче - в овертайме — 2:3. Однако на домашней арене показали себя в полной красе, раскатав соперника со счетом 4:1.

В матче первой забитой шайбой отметился новичок "Хумо" Денис Еркин. Но, пожалуй, самым запоминающимся, хоть и не слишком приятным моментом встречи стала серьезная драка в середине третьего периода. Украинский легионе "Хумо" Игорь Мережко сцепился с соперником из "Тороса" Андреем Банниковым. Драка на несколько прервала поединок, однако публика восприняла этот инцидент чуть ли ни с восторгом. С оказавшимся на скамейке штрафников Мережко даже делали селфи.

Обоих участников драки наказали 5-минутным штрафом.

Пресс-служба ХК "Хумо" Защитник ХК "Торос" Андрей Банников после драки с игроком "Хумо" Игорем Мережко в матче ВХЛ

Эпизод из прямой трансляции матча смотрите в нашем видео.

По правилам ВХЛ каждая стадия плей-офф продолжается до четырех побед одной из команд. В настоящее время результат в серии против "Тороса" 1:2, но впереди еще одна домашняя игра, которая пройдет 27 февраля.