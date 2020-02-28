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Встреча Путина и Жээнбекова в Москве: о чем говорили президенты — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200228/13559381/Vstrecha-Putina-i-Zheenbekova-v-Moskve-o-chem-govorili-prezidenty--video.html

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 февраля прилетел в Россию с двухдневным рабочим визитом для участия в открытии перекрестного года РФ и КР.

Перед церемонией в Государственном Кремлевском дворце Жээнбеков и российский лидер Владимир Путин провели переговоры в узком составе.

Президент РФ отметил, что в рамках это года запланировано более 200 мероприятий.

"Наши отношения развиваются поступательно практически по всем направлениям. Россия остается ключевым торгово-экономическим партнером Кыргызстана. По объему товарооборота и инвестициям нам всегда есть о чем поговорить", — сказал Путин.

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь заявил, что в последние два года сотрудничество между двумя странами активизировалось. По его словам, толчок активным действиям дал прошлогодний государственный визит Владимира Путина в Кыргызстан.

Позднее, на церемонии открытия перекрестного года, Жээнбеков отметил, что народ Кыргызстана помнит и высоко ценит весомую поддержку России и ее лидера. 

Теги:
Кыргызстан, Россия, переговоры, политика, Видео, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков



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