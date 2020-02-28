Жители Бишкека раскупили медицинские маски из-за коронавируса — видео

Корреспондент Sputnik Кыргызстан прошелся по аптекам и выяснил, что в столице республики наблюдается острый дефицит масок. При этом на сегодня случаев заболевания коронавирусом в стране не зарегистрировано.

Медицинские маски можно было купить только в одной из семи аптек. По слов сотрудников торговых точек, их уже давно — "ни китайских, ни местных". Про поставки пока ничего не известно.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, замдиректора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники Минздрава республики Руслан Акматов рассказал, что сейчас проводятся переговоры с несколькими странами об импорте масок.

"К сожалению, своего производства медицинских масок у нас нет. Две компании только подали заявки, чтобы открыть небольшое производство. Кстати, все оборудование поставляется из Китая, поэтому сегодня прорабатывается вопрос о поставках из Узбекистана. Также ведутся переговоры с Пакистаном", — сообщил Акматов.

Пока решаются все эти вопросы, местные швейные фирмы наладили кустарный пошив масок. Однако покупать такие департамент не рекомендует: данные изделия не соответствуют международным требованиям.

Распространение коронавируса COVID-19: последние данные

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч.

Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, умерли 57 человек.