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Смертельный вирус теперь становится ближе к России - видео

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (137)
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Sputnik / Ruptly
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200229/13569426.html

Опасное заболевание настигло и страны Кавказа. В Грузии и Азербайджане официально зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Растет число госпитализированных с подозрением на болезнь.

Коронавирус добрался до стран Кавказа. Два случая заражения зафиксированы в Грузии.

Первый заболевший - гражданин страны, вернувшийся из Ирана в Азербайджан. Кроме того, в больнице находится женщина, прилетевшая из Италии. Свыше 50 человек находятся на карантине.

Еще один случай заражения зафиксирован в Азербайджане у россиянина, который прилетел из Ирана.

Тбилиси и Ереван уже ввели ограничения на поездки в Иран и усилили меры безопасности.

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Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае, в декабре прошедшего года. На текущий момент заражено свыше 80 тысяч человек, число выздоровевших - около сорока тысяч, погибли свыше двух тысяч людей.

Темпы распространения вируса в Китае снижаются, зато растут в других странах: "рекордсменами" по зараженным стали Южная Корея, Иран и Италия.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (137)



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