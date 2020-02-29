Смертельный вирус теперь становится ближе к России - видео

Опасное заболевание настигло и страны Кавказа. В Грузии и Азербайджане официально зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Растет число госпитализированных с подозрением на болезнь.

Коронавирус добрался до стран Кавказа. Два случая заражения зафиксированы в Грузии.

Первый заболевший - гражданин страны, вернувшийся из Ирана в Азербайджан. Кроме того, в больнице находится женщина, прилетевшая из Италии. Свыше 50 человек находятся на карантине.

Еще один случай заражения зафиксирован в Азербайджане у россиянина, который прилетел из Ирана.

Тбилиси и Ереван уже ввели ограничения на поездки в Иран и усилили меры безопасности.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае, в декабре прошедшего года. На текущий момент заражено свыше 80 тысяч человек, число выздоровевших - около сорока тысяч, погибли свыше двух тысяч людей.

Темпы распространения вируса в Китае снижаются, зато растут в других странах: "рекордсменами" по зараженным стали Южная Корея, Иран и Италия.