Вкусная и веселая Масленица: как Бухара встретила весну

В Бухаре прошли праздничные масленичные гуляния. Прохладная погода не помешала отметить главный праздник весны с размахом!

В фойе областного отделения Союза молодежи Узбекистана развернули ярмарку угощений, где были представлены самые разнообразные вкусности. Школьники сами готовили праздничные блюда и украсили стол.

Однако какое же празднование без плясок! В этом учащимся помогли преподаватели.

В концертную программу праздника вошли выступления учеников 42 школ Бухары. Со сцены звучали русские народные песни, частушки, исполнялись яркие танцы.

Масленица стала прекрасным поводом лишний раз привить молодому поколению интерес и уважение к другим нациям и народностям, их литературе и искусству. Поэтому в концерт были включены украинские, татарские, цыганские и узбекские танцы.

Как отметили взрослые и дети приход весны - смотрите в нашем видеосюжете!