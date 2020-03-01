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Вкусная и веселая Масленица: как Бухара встретила весну

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200301/13574573/Vkusnaya-i-veselaya-Maslenitsa-kak-Bukhara-vstretila-vesnu.html

В Бухаре прошли праздничные масленичные гуляния. Прохладная погода не помешала отметить главный праздник весны с размахом!

В фойе областного отделения Союза молодежи Узбекистана развернули ярмарку угощений, где были представлены самые разнообразные вкусности. Школьники сами готовили праздничные блюда и украсили стол.

Разноцветные блины с начинкой - главное блюдо русской масленицы
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Блины с пловом и скоморохи с песнями — Масленица в Ташкенте
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Однако какое же празднование без плясок! В этом учащимся помогли преподаватели.

В концертную программу праздника вошли выступления учеников 42 школ Бухары. Со сцены звучали русские народные песни, частушки, исполнялись яркие танцы.

Масленица стала прекрасным поводом лишний раз привить молодому поколению интерес и уважение к другим нациям и народностям, их литературе и искусству. Поэтому в концерт были включены украинские, татарские, цыганские и узбекские танцы.

Как отметили взрослые и дети приход весны - смотрите в нашем видеосюжете!

Теги:
праздник, Масленица, Бухара



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