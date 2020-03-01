Вкусная и веселая Масленица: как Бухара встретила весну

В фойе областного отделения Союза молодежи Узбекистана развернули ярмарку угощений, где были представлены самые разнообразные вкусности. Школьники сами готовили праздничные блюда и украсили стол.
Однако какое же празднование без плясок! В этом учащимся помогли преподаватели.
В концертную программу праздника вошли выступления учеников 42 школ Бухары. Со сцены звучали русские народные песни, частушки, исполнялись яркие танцы.
Масленица стала прекрасным поводом лишний раз привить молодому поколению интерес и уважение к другим нациям и народностям, их литературе и искусству. Поэтому в концерт были включены украинские, татарские, цыганские и узбекские танцы.
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