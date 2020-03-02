Как Таджикистан выбирал депутатов - видео

Выборы в парламент Таджикистана проводятся раз в 5 лет. О том, как это было в 2020 году - смотрите в нашем видео!

Вчера вечером, 1 март 2020 года, голосование на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана завершилось.

Предварительные результаты голосования будут объявлены 2 марта во второй половине дня.

Выборы в парламент Таджикистана проводятся раз в 5 лет. За 63 места боролись 241 зарегистрированный кандидат - 65 человек от семи политических партий по партийным спискам и 176 человек в одномандатных округах.

В Таджикистане проходят парламентские выборы >>

В таджикистане работали 3412 избирательных участков, за его пределами - еще 39. В частности, на территории России действовали 5 участков - в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе.

За прозрачностью хода голосования на выборах следили 235 международных наблюдателей.

О том, как это было - смотрите в нашем видео!