Спорт - это жизнь! Как 99-летний ветеран дает фору молодым — видео

Ветерану Великой Отечественной войны Абраму Миркину - 99 лет. Однако молодость в душе не зависит от возраста!

Пенсионер остается в отличной спортивной форме, ни в чем не уступая молодежи! Каждое утро он начинает с зарядки, которая включает более 30 упражнений.

Однажды в газете ветеран прочитал о 85-летней женщине, участнице ВОВ, которая которая смогла выполнить государственный норматив физической подготовки (ГТО), несмотря на свой возраст.

Вдохновившись ее примером, Абрам Миркин тоже решил испытать свои силы.

"Я почитал, смотрю, что четыре нормы каждый день делаю в своей зарядке. Ну, думаю, на смех пойду попробую. Может быть, выполню остальные", — рассказал ветеран.

Он признается, что в детстве был болезненным ребенком, а поправить здоровье ему помогла работа в поле, которую он начал с 10 лет.

Для Абрама Миркина золотой значок ГТО стал напоминанием, что движение — это жизнь.