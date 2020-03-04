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Турция лжет: РФ жестко ответила на обвинения в гуманитарном кризисе в Сирии

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200304/13596541/Turtsiya-lzhet-RF-zhestko-otvetila-na-obvineniya-v-gumanitarnom-krizise-v-Sirii.html

Турецкая сторона заявила, что Москва своими действиями якобы спровоцировала гуманитарный кризис в Сирийской республике. Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев опроверг эти сообщения, назвав упреки ряда стран провокацией.

Поводом официального заявления послужила критика в адрес Сирии и России со стороны Турции, США и стран ЕС. Западные страны связываю "миллионные" потоки беженцев на турецко-греческой границе именно с действиями Москвы. По словам Журавлева, эти сведения не имеют под собой никаких оснований.

"Мы ежедневно в круглосуточном режиме осуществляем мониторинг обстановки на северо-западе Сирийской республики, в том числе с помощью группировки беспилотных летательных аппаратов. Также проводится изучение социальных сетей и регулярные контакты с местными жителями. Никаких подтвержденных сведений о якобы миллионных толпах беженцев нет. Заявления заинтересованных стран представляются тенденциозными и не соответствующими действительности", — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что по имеющимся сведениям, Турция пытается выдавить со своей территории несколько сотен тысяч беженцев на границе с Грецией. При этом среди этих людей сирийцы составляют незначительную часть - две трети из этих беженцев - афганцы, иракцы, а также граждане африканских республик.

Полный комментарий руководителья ЦПВС России в Сирии смотрите в видео Sputnik Узбекистан

Теги:
Идлиб, беженцы, Сирия, Россия



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