Турция лжет: РФ жестко ответила на обвинения в гуманитарном кризисе в Сирии

Поводом официального заявления послужила критика в адрес Сирии и России со стороны Турции, США и стран ЕС. Западные страны связываю "миллионные" потоки беженцев на турецко-греческой границе именно с действиями Москвы. По словам Журавлева, эти сведения не имеют под собой никаких оснований.

"Мы ежедневно в круглосуточном режиме осуществляем мониторинг обстановки на северо-западе Сирийской республики, в том числе с помощью группировки беспилотных летательных аппаратов. Также проводится изучение социальных сетей и регулярные контакты с местными жителями. Никаких подтвержденных сведений о якобы миллионных толпах беженцев нет. Заявления заинтересованных стран представляются тенденциозными и не соответствующими действительности", — подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что по имеющимся сведениям, Турция пытается выдавить со своей территории несколько сотен тысяч беженцев на границе с Грецией. При этом среди этих людей сирийцы составляют незначительную часть - две трети из этих беженцев - афганцы, иракцы, а также граждане африканских республик.

Полный комментарий руководителья ЦПВС России в Сирии смотрите в видео Sputnik Узбекистан.