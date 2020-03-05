Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы. Смотрите наше видео!

Мощный торнадо обрушился на американский штат Теннесси. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек.

В столице обрушились 48 зданий, 150 человек в больницах.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

Тьма наступает: торнадо в Колорадо сняли на видео >>

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.

Телеканал ABC опубликовал видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.