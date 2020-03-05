Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео

Мощный торнадо обрушился на американский штат Теннесси. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек.
В столице обрушились 48 зданий, 150 человек в больницах.
Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.
Тьма наступает: торнадо в Колорадо сняли на видео >>
На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.
Телеканал ABC опубликовал видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.
Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.