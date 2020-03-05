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Торнадо в американском Теннесси: разрушенные мосты и здания - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200305/13599932/Tornado-v-Tennessy-razrushenni-mosti-video.html

На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы. Смотрите наше видео!

Мощный торнадо обрушился на американский штат Теннесси. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек.

В столице обрушились 48 зданий, 150 человек в больницах.

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

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На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.

Телеканал ABC опубликовал видео с десятками самолетов, столкнувшихся на земле в аэропорту Нашвилла и многочисленными поврежденными автомобилями.

Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.

Теги:
стихийное бедствие, стихия, США, США, природная катастрофа, катастрофа, видеоролик, Видео



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