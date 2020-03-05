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Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео

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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (18)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200305/13606223/Oglushili-i-okhripli-Khumo-dovel-tribuny-v-Tashkente-do-isteriki--video.html

В шестом матче плей-офф ВХЛ ташкентские хоккеисты с трудом вырвали победу у команды "Торос". Во многом успех обеспечила поддержка домашних трибун.

Матч Хумо — Торос в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкентский "Хумо" вырвал победу в матче с "Торосом"
Поединок по началу складывался для хозяев удачно – они первыми забили шайбу и вели в счете почти на протяжении всей игры. Но, как не раз уже было по ходу сезона, до финальной сирены сохранить свои ворота в неприкосновенности "крылатые" не сумели, пропустив в самой концовке третьего периода.

Первый овертайм также не выявил победителя, и только шайба Максима Казакова во втором дополнительном отрезке решила исход встречи в пользу "Хумо" – 2:1.

В случае проигрыша ташкентцы выбывали из Кубка Петрова, поэтому победа нужна была, как воздух. Неслучайно именно 4 марта на арене Humo был зарегистрирован официальный рекорд посещаемости – 7 267 зрителей. Болельщики с плакатами и с фанатскими атрибутами гнали команду во время всего матча.

Что творилось на трибунах после забитого "золотого гола", как тренер и сами игроки оценили исход встречи, к чему готовятся фанаты "Хумо" 7 марта — смотрите в нашем видео.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (18)
Теги:
хоккей, Хоккейный клуб "Хумо", Узбекистан



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