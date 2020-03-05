18:04 05 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Видео

Кандидат в президенты США перепутал жену с сестрой — кадры курьеза

Получить короткую ссылку
18 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Guardian News
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200305/13608027/Kandidat-v-prezidenty-SShA-pereputal-zhenu-s-sestroy--kadry-kureza.html

Возможный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Выступая перед избирателями, политик представил жену, но по ошибке указал на сестру.

Бывший вице-президент США не растерялся и пошутил, что женщины его подставили, поменявшись местами.

Этот курьез попал на видео. Оно тут же разлетелось по интернету.

Пользователи отреагировали по-разному: кто-то выразил восхищение женой Байдена за ее поддержку, а кто-то напомнил, что кандидату в президенты уже 77 лет и что возраст, видимо, уже дает о себе знать.

Не успел политик замять неловкую ситуацию, как тут же произошел еще один неприятный момент — на сцену неожиданно выбежала противница Байдена с плакатом.

Не задался этот день у Байдена.

Теги:
курьез, жена, выборы президента, США



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
330 школа
Новый подход к учебе: в Ташкенте открыли две необычные школы
Хумо довел трибуны в Ташкенте до истерики
Оглушили и охрипли: "Хумо" довел трибуны в Ташкенте до истерики — видео
Турпоток в Узбекистан в январе 2020 по сравнению с январем 2019
Сколько туристов посетило Узбекистан в январе 2020 года



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться