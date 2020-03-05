Кандидат в президенты США перепутал жену с сестрой — кадры курьеза

Возможный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Выступая перед избирателями, политик представил жену, но по ошибке указал на сестру.

Бывший вице-президент США не растерялся и пошутил, что женщины его подставили, поменявшись местами.

Этот курьез попал на видео. Оно тут же разлетелось по интернету.

Пользователи отреагировали по-разному: кто-то выразил восхищение женой Байдена за ее поддержку, а кто-то напомнил, что кандидату в президенты уже 77 лет и что возраст, видимо, уже дает о себе знать.

Не успел политик замять неловкую ситуацию, как тут же произошел еще один неприятный момент — на сцену неожиданно выбежала противница Байдена с плакатом.

Не задался этот день у Байдена.