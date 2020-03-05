В парламенте Турции депутаты устроили драку из-за военной операции в Сирии

Заседание по Идлибу в турецком парламенте закончилось массовой дракой. Причиной потасовки послужила критика политики Анкары в Сирии со стороны оппозиции.

Если быть точнее, депутат Энгин Озкоч оскорбил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его предателем из-за гибели турецких военных в Сирии.

Позднее Эрдоган подал на депутата в суд и потребовал компенсацию в размере одного миллиона лир (165 тысяч долларов).

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и оппозиционными силами, поддерживаемыми Турцией.

Ситуация в Сирии обострилась после того, как на территории страны погибли 33 турецких солдата. В ответ Анкара объявила о начале военной операции.