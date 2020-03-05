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В парламенте Турции депутаты устроили драку из-за военной операции в Сирии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200305/13609436/V-parlamente-Turtsii-deputaty-ustroili-draku-iz-za-voennoy-operatsii-v-Sirii.html

Заседание по Идлибу в турецком парламенте закончилось массовой дракой. Причиной потасовки послужила критика политики Анкары в Сирии со стороны оппозиции.

Если быть точнее, депутат Энгин Озкоч оскорбил президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его предателем из-за гибели турецких военных в Сирии.

Позднее Эрдоган подал на депутата в суд и потребовал компенсацию в размере одного миллиона лир (165 тысяч долларов).

В Идлибе проходят столкновения сирийских военных с террористами и оппозиционными силами, поддерживаемыми Турцией. 

Ситуация в Сирии обострилась после того, как на территории страны погибли 33 турецких солдата. В ответ Анкара объявила о начале военной операции.

Теги:
депутаты, скандал, драка, правительство, Турция



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