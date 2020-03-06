Отправляемся на Марс: самая детальная панорама Красной планеты - видео

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Панораму поверхности Красной планеты снимал марсоход Curiosity.
Детальная панорама составлена из более чем тысячи снимков, где показана область Glen Torridon, расположенная у горы Эолида в центре кратера Гейл.
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Место работы марсохода было выбрано неслучайно – у кратера Гейл хорошо просматриваются глубинные слои грунта, с помощью которых ученые пытаются узнать геологическую историю планеты.
На Марсе аппарат проводит детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу, занимается поиском следов воды и органики.