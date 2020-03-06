Отправляемся на Марс: самая детальная панорама Красной планеты - видео

Благодаря панораме можно совершить настоящее путешествие по просторам Красной планеты. Смотрите наше видео!

NASA опубликовало самую подробную фотографию Марса. Панораму поверхности Красной планеты снимал марсоход Curiosity.

Детальная панорама составлена из более чем тысячи снимков, где показана область Glen Torridon, расположенная у горы Эолида в центре кратера Гейл.

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Место работы марсохода было выбрано неслучайно – у кратера Гейл хорошо просматриваются глубинные слои грунта, с помощью которых ученые пытаются узнать геологическую историю планеты.

На Марсе аппарат проводит детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу, занимается поиском следов воды и органики.