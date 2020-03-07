Путин и Эрдоган договорились организовать коридор безопасности в Идлибе

Россия и Турция в ходе 6-часовых переговоров подтвердили приверженность астанинскому формату в сирийском урегулировании.

В Москве завершились переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе, в котором вступил в силу режим прекращения огня.

Это стало возможным благодаря прошедшим переговорам между Россией и Турцией. Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган встретились лично в российской столице. Переговоры продлились более 6 часов, сначала лидеры двух стран пообщались в формате тет-а-тет, позже к ним присоединились и остальные представители делегаций.

Кроме прекращения огня, стороны также договорились организовать коридор безопасности в районе трассы М-4.

"Выражаю надежду, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения из-за нарастания гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами", - сказал Путин.

Страны также подтвердили приверженность астанинскому формату в сирийском урегулировании.

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Ситуация в Идлибе обострилась в конце февраля, когда боевики начали наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска нанесли ответный удар по террористам, но под обстрел попали турецкие военные, которые не должны были находиться в районе атаки. В результате погибли 36 турецких солдат, около 30 ранены.