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Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200308/13619544/Zvezdy-sporta--nastoyaschim-krasavitsam-chempiony-pozdravlyayut-zhenschin-s-8-marta.html

В Международный женский день прославленные спортсмены и активисты поздравили прекрасных дам с праздником и пожелали им побед везде и во всем.

В честь 8 марта Sputnik Узбекистан вместе с чемпионами и настоящими мужчинами подготовил для женщин небольшую видеооткрытку.

С самыми теплыми и искренними пожеланиями к узбекистанкам обратились Ришод Собиров – двукратный чемпион мира по дзюдо, Муроджон Ахмадалиев – действующий чемпион мира по боксу по двум версиям, Тимур Кападзе – 11-кратный чемпион страны по футболу и наставник национальной молодежной сборной, а также Андрей Куликов – основатель бегового движения в республике, Абдумаджид Насыров – директор хоккейного клуба "Binokor" и глава мотоклуба "Стальные скорпионы" Mr.Mishel.

Помимо традиционных пожеланий счастья, красоты, уюта и мира, мужчины пожелали им воли к победе, азарта и терпения для достижения самых смелых целей, и задач.

Искренние, яркие и теплые пожелания из первых уст – в нашем видеопоздравлении.

Теги:
Тимур Кападзе, Ришод Собиров, 8 марта, Узбекистан, спорт



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