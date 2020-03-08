Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта

В Международный женский день прославленные спортсмены и активисты поздравили прекрасных дам с праздником и пожелали им побед везде и во всем.

В честь 8 марта Sputnik Узбекистан вместе с чемпионами и настоящими мужчинами подготовил для женщин небольшую видеооткрытку.

С самыми теплыми и искренними пожеланиями к узбекистанкам обратились Ришод Собиров – двукратный чемпион мира по дзюдо, Муроджон Ахмадалиев – действующий чемпион мира по боксу по двум версиям, Тимур Кападзе – 11-кратный чемпион страны по футболу и наставник национальной молодежной сборной, а также Андрей Куликов – основатель бегового движения в республике, Абдумаджид Насыров – директор хоккейного клуба "Binokor" и глава мотоклуба "Стальные скорпионы" Mr.Mishel.

Помимо традиционных пожеланий счастья, красоты, уюта и мира, мужчины пожелали им воли к победе, азарта и терпения для достижения самых смелых целей, и задач.

Искренние, яркие и теплые пожелания из первых уст – в нашем видеопоздравлении.