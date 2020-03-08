"Привет, красавица": как женщины-водители разговаривают с автобусом

В столице Казахстана - Нур-Султане - в автобусных парках работает девять женщин-водителей. У пассажиров это сначала вызвало удивление, а потом и восхищение. У начальства к дамам за рулем претензий нет - всегда аккуратны и никогда не нарушают правила.
Сами автобусные леди уже привыкли к служебным машинам, общаясь с ними, как с живым существом.
Так водитель со стажем. мать четырех детей Айымгуль Рахимова уже почти 20 лет водит городской автобус. Она признается, что часто разговаривает со своей машиной, с которой проводит по 15 часов за день.
"Я всегда говорю утром: "Привет, красавица", а вечером обязательно попрощаюсь. Это хоть и железо, а ведь все равно у него есть своя душа", — говорит Айымгуль.
Свой автобус она любовно называет "Ласточкой". В шутку признается, что даже муж поначалу ревновал ее к работе, но потом привык.
Как работают на дорогах Нур-Султана женщины-водители, смотрите в сюжете Sputnik Казахстан.