"Привет, красавица": как женщины-водители разговаривают с автобусом

В Международный женский день хочется не только говорить приятные слова и добрые пожелания прекрасным дамам, но и вспомнить об их непростой работе даже совсем на несвойственных должностях.

В столице Казахстана - Нур-Султане - в автобусных парках работает девять женщин-водителей. У пассажиров это сначала вызвало удивление, а потом и восхищение. У начальства к дамам за рулем претензий нет - всегда аккуратны и никогда не нарушают правила.

Сами автобусные леди уже привыкли к служебным машинам, общаясь с ними, как с живым существом.

Так водитель со стажем. мать четырех детей Айымгуль Рахимова уже почти 20 лет водит городской автобус. Она признается, что часто разговаривает со своей машиной, с которой проводит по 15 часов за день.

"Я всегда говорю утром: "Привет, красавица", а вечером обязательно попрощаюсь. Это хоть и железо, а ведь все равно у него есть своя душа", — говорит Айымгуль.

Ее коллега Камила Акназарова тоже опытный водитель. Да и автобус, по ее словам, под стать женскому характеру - едет мягко. Сама Камила уже привыкла слушать от пассажиров комплименты, а в этот мартовский день их особенно много.

Свой автобус она любовно называет "Ласточкой". В шутку признается, что даже муж поначалу ревновал ее к работе, но потом привык.

Как работают на дорогах Нур-Султана женщины-водители, смотрите в сюжете Sputnik Казахстан.