17:51 08 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.85
  • EUR10489.01
  • USD9513.84
Поиск
Видео

"Привет, красавица": как женщины-водители разговаривают с автобусом

Получить короткую ссылку
45 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Владислав Воднев
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200308/13622086/Privet-krasavitsa-kak-zhenschiny-voditeli-razgovarivayut-s-avtobusom.html

В Международный женский день хочется не только говорить приятные слова и добрые пожелания прекрасным дамам, но и вспомнить об их непростой работе даже совсем на несвойственных должностях.

В столице Казахстана - Нур-Султане - в автобусных парках работает девять женщин-водителей. У пассажиров это сначала вызвало удивление, а потом и восхищение. У начальства к дамам за рулем претензий нет - всегда аккуратны и никогда не нарушают правила.

Сами автобусные леди уже привыкли к служебным машинам, общаясь с ними, как с живым существом.

Так водитель со стажем. мать четырех детей Айымгуль Рахимова уже почти 20 лет водит городской автобус. Она признается, что часто разговаривает со своей машиной, с которой проводит по 15 часов за день.

"Я всегда говорю утром: "Привет, красавица",  а вечером обязательно попрощаюсь. Это хоть и железо, а ведь все равно у него есть своя душа", — говорит Айымгуль.

Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Что Муроджон Ахмадалиев пожелал женщинам 8 марта - видео
Ее коллега Камила Акназарова тоже опытный водитель. Да и автобус, по ее словам, под стать женскому характеру - едет мягко. Сама Камила уже привыкла слушать от пассажиров комплименты, а в этот мартовский день их особенно много.

Свой автобус она любовно называет "Ласточкой". В шутку признается, что даже муж поначалу ревновал ее к работе, но потом привык.

Как работают на дорогах Нур-Султана женщины-водители, смотрите в сюжете Sputnik Казахстан.

 

Теги:
водители, женщина, Казахстан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Выставка кошек Кэтсбург 2020 в Москве 7 марта
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
Ришод Собиров поздравляет женщин с праздником 8 марта
Звезды спорта – настоящим красавицам: чемпионы поздравляют женщин с 8 марта
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться