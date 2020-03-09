Матч для волейболистки из Беларуси обернулся предложением руки и сердца

Предложение своей возлюбленной молодой человек тоже решил сделать на волейбольной площадке.
Своим поступком он растрогал не только Наталью, но и всю команду.
Как это было - смотрите в видеосюжете!
Волейболистка минской команды Наталья Думчева встретила свою судьбу на матче. Ее будущий жених приехал поболеть за свою сестру в Калининград. Там он и познакомился с Натальей.
Предложение своей возлюбленной молодой человек тоже решил сделать на волейбольной площадке.
Своим поступком он растрогал не только Наталью, но и всю команду.
Как это было - смотрите в видеосюжете!
Денис Джабиев живет в Цхинвале. С виду обычный ребенок обладает невероятным талантом - он умеет с легкостью решать сложные математические примеры. И на это ему нужно всего пару секунд.
В Международный женский день хочется не только говорить приятные слова и добрые пожелания прекрасным дамам, но и вспомнить об их непростой работе даже совсем на несвойственных должностях.
В Международный женский день прославленные спортсмены и активисты поздравили прекрасных дам с праздником и пожелали им побед везде и во всем.
Минобороны РФ поделилось видеокадрами с учений в Ставрополье. Согласно сценарию, российские штурмовики Су-25 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника.
Данные меры приняты в целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию республики. Любые выезды за рубеж и любое участие спортсменов в соревнованиях, должно быть согласовано с различными ведомствами.
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