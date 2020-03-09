Матч для волейболистки из Беларуси обернулся предложением руки и сердца

Волейболистка минской команды Наталья Думчева встретила свою судьбу на матче. Ее будущий жених приехал поболеть за свою сестру в Калининград. Там он и познакомился с Натальей.

Предложение своей возлюбленной молодой человек тоже решил сделать на волейбольной площадке.

Своим поступком он растрогал не только Наталью, но и всю команду.

Как это было - смотрите в видеосюжете!