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Матч для волейболистки из Беларуси обернулся предложением руки и сердца

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200309/13627323/Match-dlya-voleybolistki-iz-Belorussii-obernulsya-predlozheniem-ruki-i-serdtsa.html

Волейболистка минской команды Наталья Думчева встретила свою судьбу на матче. Ее будущий жених приехал поболеть за свою сестру в Калининград. Там он и познакомился с Натальей.

Предложение своей возлюбленной молодой человек тоже решил сделать на волейбольной площадке.

Своим поступком он растрогал не только Наталью, но и всю команду.

Как это было - смотрите в видеосюжете!

Теги:
Белоруссия, свадьба, жених, Невеста, спорт



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