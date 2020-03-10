В Россию на лечение приехала еще одна девочка с "маской Бэтмена"

На днях в Краснодар прилетела еще одна маленькая пациентка из США, у которой на лице огромное родимое пятно. Здесь она, как и знаменитая девочка Луна, будет проходить лечение.

Малышку зовут Деми, ей всего 11 месяцев.

Как отмечают медики, родимое пятно не портит внешний вид, однако в будущем оно может привести к онкологии, поэтому его следует удалить.

Российские медики прибегнут к лазерной хирургии.

Стоит отметить, что этой девочке врачи США отказали в проведении подобной операции. И это уже второй случай, когда родители маленьких пациенток с подобной проблемой обращаются к российским врачам.

Напомним, первую девочку с "маской Бэтмена", Луну, вызвался прооперировать краснодарский хирург Павел Попов.

Малышке уже провели несколько успешных операций. Мама Луны поделилась, что благодарна врачам и тому, что попала в Россию.