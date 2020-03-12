Гаспарян об отношениях России и Польши: консенсуса нет и не предвидится

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил о важности улучшения отношений с Россией. До этого глава внешнеполитического ведомства сказал, что Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом и Варшава солидарна здесь с позицией Москвы.

"Согласия нет по куче вопросов. Хуже того — оно и не предвидится, — заявил политический эксперт Армен Гаспарян. — Какой консенсус может быть, если некоторые 58 раз разворошили могилу Качиньского (Лех Качиньский — экс-президент Польши, погибший в авиакатастрофе в 2010 году. — Прим. ред.) для эксгумации? Я все жду, когда он отправит им с того света сообщение: "Угомонитесь! Дайте праху полежать". Не знаю, что они там ищут".

Также нет консенсуса по вопросу пленных красноармейцев эпохи Гражданской войны и "золотишку", сказал Гаспарян. Кроме того, консенсуса нет и не может быть по роли поляков в холокосте.

"Если бы министр иностранных дел Польши был человеком чести, он взял бы этот список и сказал: "Все, выходим к ракитному кусту драться. Разберемся с противоречиями и будем жить как нормальные добрососедские страны". Вместо этого человек говорит, что у него есть консенсус по вопросу разгрома нацизма 75 лет назад. А остальные вопросы кто должен решать?" — сказал эксперт.

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