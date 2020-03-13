Город-призрак: пустые улицы Милана - жуткое видео

Самое оживленно место Европы превратилось в город-призрак. Смотрите шокирующее видео в нашем материале!

В Сети появилось видео, на котором запечатлен город-призрак Милан.

Люди, комментирующие запись, в шоке от увиденного, ведь на улицах самого оживленного города Италии пусто как никогда.

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Как известно, эпидемиологическая ситуация в Италии крайне тяжелая, а жертвами COVID-19 стало более 600 человек.

На сегодняшний день власти Италии решили ограничить движение, в частности, въезд и выезд за пределы.

Всего эпидемия охватила 111 стран. ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

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Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса (около 3,4%) превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа (менее 1%).