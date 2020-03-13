Коронавирус наносит удар: что ждет экономику постсоветских стран — видео

В Грузии, странах СНГ и Балтии под удар попали сферы туризма и перевозок. Грузия уже потеряла около 10 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения с Ираном и Китаем. И эксперты считают, что эта сумма вырастет: ведь в марте страна прекратила полеты в Италию.
Значительный урон понесет и экономика стран Центральной Азии. По оценкам Азиатского банка развития, они могут составить от 77 до 347 миллиардов долларов в зависимости от развития эпидемии.
Экономические прогнозы пока разнятся, но эксперты сходятся во мнении: пандемия разделила мир на до и после.
По последним данным, в мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, в числе которых Казахстан. Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.
В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.