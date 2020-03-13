17:03 13 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Срочно:
Видео

Коронавирус наносит удар: что ждет экономику постсоветских стран — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (215)
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / Ruptly
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200313/13667619/Koronavirus-nanosit-udar-chto-proiskhodit-s-ekonomikoy-postsovetskikh-stran.html

Случаи заражения новым коронавирусом выявлены как минимум в 114 странах. Число инфицированных уже превысило 119 тысяч человек. На фоне всего этого экономики по всему миру терпят огромные убытки. Подробнее смотрите в видео.

В Грузии, странах СНГ и Балтии под удар попали сферы туризма и перевозок. Грузия уже потеряла около 10 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения с Ираном и Китаем. И эксперты считают, что эта сумма вырастет: ведь в марте страна прекратила полеты в Италию.

Значительный урон понесет и экономика стран Центральной Азии. По оценкам Азиатского банка развития, они могут составить от 77 до 347 миллиардов долларов в зависимости от развития эпидемии.

Экономические прогнозы пока разнятся, но эксперты сходятся во мнении: пандемия разделила мир на до и после.

По последним данным, в мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, в числе которых Казахстан. Большинство пациентов выздоровели, но более четырех тысяч скончались.

В Узбекистане на 13 марта не выявлено ни одного случая заражения COVID-19.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (215)

По теме

Коронавирус в Центральной Азии: в Казахстане выявлены двое инфицированных
Теги:
Видео, Центральная Азия, Россия, СНГ, Экономика, коронавирус



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мода-82
Мода Узбекистана вчера и сегодня: выставка в Ташкенте - фотолента
Последствия коронавируса: что будет с экономикой стран постсоветского пространства?
Коронавирус наносит удар: что ждет экономику постсоветских стран — видео
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться