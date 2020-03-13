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Развязка близка: как преобразится самый загруженный перекресток Ташкента

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200313/13668563/Razvyazka-blizka-kak-preobrazitsya-samyy-zagruzhennyy-perekrestok-Tashkenta.html

В столице Узбекистана в ближайшие дни планируется открыть единственную в стране трехуровневую дорожную развязку. Она позволит существенно облегчить движение в районе аэропорта Восточный и выезд на Ахангаранское шоссе.

В начале недели по просьбе автомобилистов вновь открыли съезд с Паркентской улицы на улицу Махтумкули в направлении проспекта Мирзо Улугбека. Однако строительные работы на основной эстакаде, кольцевом объезде и в тоннеле развязки еще продолжаются.

По данным пресс-службы хокимията, объект планируется сдать в ближайшее время, если работы пойдут по плану, то управятся еще до Навруза.

Строительство транспортной развязки на площади Актепе подходит к концу
UZ24
В Ташкенте частично открылось движение на трехуровневой развязке
Этот уникальный объект начали возводить в 2018 году. Он включает в себя три уровня: тоннель длиной в 500 метров, соединяющий Ахангаранское шоссе и Паркентскую улицу. Второй уровень — объездной путепровод диаметром 329,2 метра. Третий — шестиполосная эстакада, соединяющая улицу Махтумкули с аэропортом Восточный.

На этом сложном перекрестке не будет ни одного светофора. 

Как выглядит объект сегодня, смотрите в нашем видеосюжете Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Ташкент



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