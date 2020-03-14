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Испугались коронавируса больше, чем Россию: НАТО отменили военные учения

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200314/13671987/Ispugalis-koronavirusa-bolshe-chem-Rossiyu-NATO-otmenili-voennye-ucheniya.html

Из-за пандемии коронавируса блок НАТО решил отменить учения Cold Response, которые должны были пройти на севере Норвегии у российских границ с 12 по 18 марта.

Пентагону придется отказаться и от некоторых других планов. В частности, отменены совместные с Израилем учения Eagle Genesis и перенесены учения с Южной Кореей.

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Ruptly / Youtube.com / U.S. Navy / twitter.com/Olegyasakov / РИА Новости
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Такая же участь, возможно, ожидает и учения Defender Europe 2020 — крупнейшие за 25 лет маневры в Европе.

США уже заявили, что сокращают число военных, которые должны принимать участие в учениях.

По неподтвержденным данным, вирусом COVID-2019 заразились уже несколько американских военных.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 141 тысячу человек. Число скончавшихся - 5 401, вылечившихся - почти 72 тысячи.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (224)
Теги:
военные учения, НАТО, коронавирус



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