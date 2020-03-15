Бегунья в платье "Навруз" стала украшением марафона без проигравших — видео

В Ташкенте прошла благотворительная акция "LadyRun". В забеге приняли участие более 200 женщин. Собранные средства пойдут на лечение и поддержку онкобольных детей.

Спортивный праздник прошел в Юнусабадском районе столицы – вдоль канала Анхор. В марафоне приняли участие 225 девушек. Всего было подготовлено две трассы - 2 километра для новичков и дистанция в 8 километров для любителей. Чтобы пробежать благотворительный марафон необходимо было заранее зарегистрироваться и внести взнос в размере 100 тысяч сумов. Таким образом на помощь тяжело больным детям удалось собрать более 22 миллионов сумов.

Примечательно, что среди участниц, одетых в спортивном стиле, была и необычная бегунья, нарядившаяся в ярко зеленое национальное платье ниже колен, украшенное цветами. Однако этот весенний убор никак не помешал Фариде Курбановой преодолеть восьмикилометровую дистанцию менее чем за 42 минуты.

Мероприятие завершилось танцами и праздничным концертом, главным гостем которого стал известный музыкант DJ Piligrim.

Самые яркие моменты забега в сюжете Sputnik Узбекистан.