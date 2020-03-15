Бегунья в платье "Навруз" стала украшением марафона без проигравших — видео

Спортивный праздник прошел в Юнусабадском районе столицы – вдоль канала Анхор. В марафоне приняли участие 225 девушек. Всего было подготовлено две трассы - 2 километра для новичков и дистанция в 8 километров для любителей. Чтобы пробежать благотворительный марафон необходимо было заранее зарегистрироваться и внести взнос в размере 100 тысяч сумов. Таким образом на помощь тяжело больным детям удалось собрать более 22 миллионов сумов.
Мероприятие завершилось танцами и праздничным концертом, главным гостем которого стал известный музыкант DJ Piligrim.
Самые яркие моменты забега в сюжете Sputnik Узбекистан.