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Мишустин: в России необходимо создать "цифровой спецназ"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200315/13676433/Mishustin-v-Rossii-neobkhodimo-sozdat-tsifrovoy-spetsnaz.html

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями органов власти, ответственными за цифровую трансформацию, заявил, что страна нуждается в ускоренном развитии технологий.

"Нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и с особым опытом: "цифровой спецназ" правительства, можно его даже так назвать", — сказал Мишустин.

Требования к этим профильным сотрудникам также будут особыми: их команда будет на федеральном уровне внедрять новые методы и формы работы, "на деле доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям и коллегам, а главное — гражданам нашей страны".

Все члены "цифрового спецназа" прошли довольно жесткий отбор, все они, по заявлению Мишустина, - "профессионалы с большой буквы, люди, которые прошли через большое количество проектов в области цифровизации".

Теги:
цифровые технологии, спецназ, Россия, Михаил Мишустин



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