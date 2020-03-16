Совместный патруль: как военные России и Турции следят за порядком в Идлибе

В патрулировании этой провинции на северо-западе Сирии приняли участие военнослужащие РФ и Турции. В первый рейд вышли 58 военных и шесть единиц бронетехники.

Договоренность о совместном контроле за Идлибом была достигнута в ходе переговоров президента России Владимира Путина и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые проходили в Москве.

На патрулирование участка трассы М-4 - от населенного пункта Трумба, недалеко от Саракиба, до Айн-эль-Хавра вышли военные двух стран. С российской стороны в операции участвовали 22 военнослужащих и три единицы техники - у турецких коллег - такой же состав машин и 36 человек личного состава.

В целях безопасности, маршрут пришлось сократить, чтобы не допустить возможных провокаций со стороны боевиков.

Как проходило первое двустороннее боевое дежурство, смотрите в видео Sputnik.