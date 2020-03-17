"Грады" и "Ураганы" уничтожили "врага" под Оренбургом — видео с учений

В маневрах на заснеженном Тоцком полигоне приняли участие более 1,5 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и 500 единиц техники.
Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата многофункционального комплекса "Орлан-10" обнаруживали условного противника и передавали координаты цели на командные пункты батарей. После этого по наводке "Грады" и "Ураганы" уничтожали "врага" на дальностях от 10 до 20 километров.
Также военные отработали прием "артиллерийской карусели", который заключается в быстрой смене огневых позиций.
Как прошли учения, смотрите в видео.