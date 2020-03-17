Новости печальные, но главное — проверяйте информацию: Гаспарян о COVID-19

Основная тема информационных лент - распространение коронавируса. Эпидемия так или иначе охватила все сферы жизни людей. Армен Гаспарян признает, что ситуация сложная и вряд стоит ждать быстрого решения, но ключевым правилом должна стать проверка сведений.

Помимо сложно эпидемобстановки в Европе, ситуация с вирусом косвенно или напрямую ударила по экономике, причем как в США, так и в Европе. Не застрахованы от убытков и страны СНГ.

Да, есть сообщения о том, что начаты испытания вакцины, возможно, через три-четыре месяца она будет доступна для широких масс, но это время предстоит пережить.

"Радостных новостей нам, боюсь, придется ждать еще долго. Но главное - не допустить паники, которая в любом случае не помощник в такой ситуации. Если вы получаете какую-то информацию про коронавирус - проверяйте ее, либо уточняйте у тех людей, кому доверяете на сто процентов", — говорит Гаспарян.

По его словам, к эпидемии необходимо относиться с одной стороны настороженно, но не доводить себя до стресса. Есть четкие правила профилактики, которые необходимо знать и применять, чтобы свести риск заболевания до минимума.

"Думаю, относительно скоро вакцину апробируют и вирус COVID-19 станет обычным сезонным заболеванием, от которого можно сделать прививку. Но пока нужно быть бдительными", — подчеркнул Гаспарян.

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