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Пингвины на карантине в океанариуме Чикаго - видео

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200318/13701784/Pingvini-na-karantine-v-okeanariume-Chicago-video.html

Временная изоляция пошла на пользу птицам. О том, как они изучают рыб, и других развлечениях - смотрите в нашем видео!

В Чикаго из-за распространения коронавируса закрыли океанариум Shedd Aquarium.

Естественно, он тут же опустел, однако персонал решил выпустить на волю всех пингвинов. Теперь птицы свободно гуляют по залам и с любопытством рассматривают рыб в аквариумах.

"Сотрудники придумывают разные способы развлечь животных: показывают им новые занятия и еду, заставляют двигаться, а также поощряют их исследовать территорию и вести себя как в естественной среде обитания", — рассказал представитель океанариума.

О том, как пингвины изучают рыб, и других развлечениях - смотрите в нашем видео!

Теги:
пингвин, видеоролик, Видео



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