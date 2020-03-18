Железный занавес XXI века: коронавирус вынуждает страны закрываться друг от друга

В мире количество заразившихся COVID-19 превысило 180 тысяч человек. Большинство выздоровели, но свыше семи тысяч скончались. Чтобы обезопасить своих граждан и остановить распространение вируса, власти разных стран идут на беспрецедентные меры — закрывают границы.

Одиннадцатого марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил, что любое сообщение США с Европой, включая морские и авиаперевозки, закрывается на 30 дней. Потом границы на такой же срок решил закрыть Евросоюз.

На аналогичные меры пошли и власти России: с 18 марта въезд в РФ запрещен иностранцам, в том числе гражданам СНГ, и лицам без гражданства. Запрет продлится до 1 мая. Узбекистан с 16 марта также временно приостановил авиа- и автодорожное сообщение с другими странами.

Подробнее о том, как коронавирус вскрывает слабые места глобального мира, смотрите в видео.