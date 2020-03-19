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"Знаковое событие": Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200319/13711152/Znakovoe-sobytie-Putin-pozdravil-krymchan-s-godovschinoy-vossoedineniya-s-Rossiey.html

Крым и вся России отмечают годовщину воссоединения. В марте 2014-го почти 97% жителей полуострова высказались за возвращение в родную гавань.

Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан с шестой годовщиной возвращения полуострова в состав России. 

Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Хочу вас поздравить с сегодняшним событием. Событие, действительно, знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма. Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией", — сказал Путин на состоявшейся в среду встрече с представителями общественности в Севастополе.

Глава государства отметил, что это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей России.

Он также назвал нелепыми попытки поставить под сомнение выбор жителей полуострова.

"Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", — заявил президент.

Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Через два дня президент России, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.

Теги:
поздравление, Владимир Путин, Россия, Крым



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