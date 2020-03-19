"Знаковое событие": Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Крым и вся России отмечают годовщину воссоединения. В марте 2014-го почти 97% жителей полуострова высказались за возвращение в родную гавань.

Президент РФ Владимир Путин поздравил крымчан с шестой годовщиной возвращения полуострова в состав России.

"Хочу вас поздравить с сегодняшним событием. Событие, действительно, знаковое и для всей страны, и особенно, думаю, для Севастополя, для Крыма. Шесть лет назад произошло очень важное событие: состоялось подписание договора о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией", — сказал Путин на состоявшейся в среду встрече с представителями общественности в Севастополе.

Глава государства отметил, что это справедливое и, как показала жизнь, долгожданное событие и для крымчан, и для всей России.

Он также назвал нелепыми попытки поставить под сомнение выбор жителей полуострова.

"Люди тогда сделали осознанный выбор, причем настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение вызывают просто сначала оторопь, а потом усмешку. Я думаю, что те, кто пытается это сделать, даже сами понимают нелепость всяких попыток подобного рода", — заявил президент.

Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Через два дня президент России, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.