Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео

Для оперативного информирования населения создан специальный штаб, которые не только сообщает последние данные, но и дает рекомендации по профилактике, а также отвечает на самые волнующие вопросы. Главное - в таких условиях соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.
Гимнастка Оксана Чусовитина призывает узбекистанцев не унывать, а быть ответственными и соблюдать правила гигиены, особенно в условиях частичного карантина. Игрок национальной футбольной сборной Одил Ахмедов личным примером показал, что чистота — залог здоровья, а в условиях эпидемии коронавируса личная гигиена должна быть на первом месте у каждого человека.
Старший тренер по художественной гимнастике Валерия Грудняк помимо общих рекомендаций посоветовала не забывать о физической нагрузке, а главное - сохранять бодрость духа.
В свою очередь узбекский боец MMA Махмуд Мурадов посоветовал своим фанатам и вообще гражданам страны больше времени и внимания уделять близким и родным людям, соблюдать рекомендации медиков и пореже бывать в общественных местах.