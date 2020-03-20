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Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (79)
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Фото с официальной страницы Махмуда Мурадова в Facebook
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200320/13727629/Chempiony-protiv-koronavirusa-sportsmeny-obratilis-k-uzbekistantsam--video.html

В Узбекистане, как и в большинстве стран мира, введены особые условия для недопущения распространения вируса COVID-19. Граждан призывают по возможности сидеть дома и соблюдать правила гигиены.

Для оперативного информирования населения создан специальный штаб, которые не только сообщает последние данные, но и дает рекомендации по профилактике, а также отвечает на самые волнующие вопросы. Главное - в таких условиях соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

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Поддержать моральный дух соотечественников решили и спортсмены, которым не в первой преодолевать волнение и настраиваться перед каждым поединком или выступлением. По инициативе Минспорта республики, известные атлеты записали видеообращения к согражданам, в которых дали простые советы, как вести себя в условиях карантина и не унывать.

Гимнастка Оксана Чусовитина призывает узбекистанцев не унывать, а быть ответственными и соблюдать правила гигиены, особенно в условиях частичного карантина. Игрок национальной футбольной сборной Одил Ахмедов личным примером показал, что чистота — залог здоровья, а в условиях эпидемии коронавируса личная гигиена должна быть на первом месте у каждого человека.

Старший тренер по художественной гимнастике Валерия Грудняк помимо общих рекомендаций посоветовала не забывать о физической нагрузке, а главное - сохранять бодрость духа.

В свою очередь узбекский боец MMA Махмуд Мурадов посоветовал своим фанатам и вообще гражданам страны больше времени и внимания уделять близким и родным людям, соблюдать рекомендации медиков и пореже бывать в общественных местах.

Карантин в Узбекистане
© Sputnik /
Карантин в Узбекистане: что надо знать
Особый режим введен в стране с понедельника. Закрыто международное транспортное сообщение кроме грузовых рейсов и специальных чартеров для эвакуации иностранцев. Отменены или перенесены всем культурно-массовые и деловые мероприятия, закрыты школы, детсады и мечети. По данным на вечер 20 марта в Узбекистане зарегистрировано 33 заболевших вирусом COVID-19. Первые пациенты с этим диагнозом, по данным Минздрава республики, уже идут на поправку.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (79)
Теги:
Одил Ахмедов, Оксана Чусовитина, спорт, коронавирус, Узбекистан



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