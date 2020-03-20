Чемпионы против коронавируса: спортсмены обратились к узбекистанцам — видео

В Узбекистане, как и в большинстве стран мира, введены особые условия для недопущения распространения вируса COVID-19. Граждан призывают по возможности сидеть дома и соблюдать правила гигиены.

Для оперативного информирования населения создан специальный штаб, которые не только сообщает последние данные, но и дает рекомендации по профилактике, а также отвечает на самые волнующие вопросы. Главное - в таких условиях соблюдать спокойствие и не поддаваться панике.

Гимнастка Оксана Чусовитина призывает узбекистанцев не унывать, а быть ответственными и соблюдать правила гигиены, особенно в условиях частичного карантина. Игрок национальной футбольной сборной Одил Ахмедов личным примером показал, что чистота — залог здоровья, а в условиях эпидемии коронавируса личная гигиена должна быть на первом месте у каждого человека.

Поддержать моральный дух соотечественников решили и спортсмены, которым не в первой преодолевать волнение и настраиваться перед каждым поединком или выступлением. По инициативе Минспорта республики, известные атлеты записали видеообращения к согражданам, в которых дали простые советы, как вести себя в условиях карантина и не унывать.

Старший тренер по художественной гимнастике Валерия Грудняк помимо общих рекомендаций посоветовала не забывать о физической нагрузке, а главное - сохранять бодрость духа.

В свою очередь узбекский боец MMA Махмуд Мурадов посоветовал своим фанатам и вообще гражданам страны больше времени и внимания уделять близким и родным людям, соблюдать рекомендации медиков и пореже бывать в общественных местах.

Особый режим введен в стране с понедельника. Закрыто международное транспортное сообщение кроме грузовых рейсов и специальных чартеров для эвакуации иностранцев. Отменены или перенесены всем культурно-массовые и деловые мероприятия, закрыты школы, детсады и мечети. По данным на вечер 20 марта в Узбекистане зарегистрировано 33 заболевших вирусом COVID-19. Первые пациенты с этим диагнозом, по данным Минздрава республики, уже идут на поправку.