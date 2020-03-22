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МВД Узбекистана обратилось к гражданам с заявлением по COVID-19 — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (92)
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Информационная служба ГУБДД МВД Республики Узбекистан
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200322/13731631/MVD-Uzbekistana-obratilos-k-grazhdanam-s-zayavleniem-po-COVID-19--video.html

С целью недопущения распространения опасной коронавирусной инфекции в Ташкенте с 22 марта временно остановлен весь общественный транспорт.

Специальная республиканская комиссия и хокимият узбекской столицы приняли решения для профилактических целей закрыть метро, а также остановить автобусное движение и не выпускать на линии маршрутные такси. Все перевозки по городу возможны только на личном автотранспорте или автомобилями такси, которые будут проходить обязательную дезинфекцию перед каждым рейсом.

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Правоохранительные органы призывают строго соблюдать введенный режим, а сотрудникам таксомоторных компаний не завышать тарифы в связи со сложившейся ситуацией.

По данным на утро 22 марта, в Узбекистане зафиксировано 42 случая заражения вирусом COVID-19. В мире более 300 тысяч случаев заражения, свыше 12 тысяч заболевших скончались, почти 100 тысяч - выписаны из клиник.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (92)
Теги:
МВД Узбекистана, коронавирус, транспорт, Ташкент, Узбекистан



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