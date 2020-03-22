МВД Узбекистана обратилось к гражданам с заявлением по COVID-19 — видео

С целью недопущения распространения опасной коронавирусной инфекции в Ташкенте с 22 марта временно остановлен весь общественный транспорт.

Специальная республиканская комиссия и хокимият узбекской столицы приняли решения для профилактических целей закрыть метро, а также остановить автобусное движение и не выпускать на линии маршрутные такси. Все перевозки по городу возможны только на личном автотранспорте или автомобилями такси, которые будут проходить обязательную дезинфекцию перед каждым рейсом.

Правоохранительные органы призывают строго соблюдать введенный режим, а сотрудникам таксомоторных компаний не завышать тарифы в связи со сложившейся ситуацией.

По данным на утро 22 марта, в Узбекистане зафиксировано 42 случая заражения вирусом COVID-19. В мире более 300 тысяч случаев заражения, свыше 12 тысяч заболевших скончались, почти 100 тысяч - выписаны из клиник.