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Юмор против коронавируса — как люди на карантине поднимают себе настроение

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200323/13741447/Yumor-protiv-koronavirusa--kak-lyudi-na-karantine-podnimayut-nastroenie.html

Мир охватила пандемия вируса COVID-19. Во многих странах введен режим ЧС. Десятки тысяч людей вынуждены сидеть на домашнем карантине.

На помощь в это непростое время приходит юмор!

Servizio Coronavirus, flash mob dai balconi per urlare Forza Italia, Forza Napoli!
YouTube / Redazione In Terris
Италия не унывает: жители, сидящие на карантине, поют песни с балконов

В Интернете появляются новые оригинальные флешмобы и челленджи, к которым присоединяется все больше человек.

Известные спортсмены придумывают тренировки с использованием подручных средств для тех, кто вынужден временно отказаться от спортивного зала.

Среди других развлечений — песенные флешмобы и танцы. Также набирает популярность мировая акция, когда люди выходят на балконы, чтобы поддержать врачей аплодисментами.

Как креатив и юмор помогают пережить миру пандемию - смотрите в видеосюжете!

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.




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