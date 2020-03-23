Юмор против коронавируса — как люди на карантине поднимают себе настроение

Мир охватила пандемия вируса COVID-19. Во многих странах введен режим ЧС. Десятки тысяч людей вынуждены сидеть на домашнем карантине.

На помощь в это непростое время приходит юмор!

В Интернете появляются новые оригинальные флешмобы и челленджи, к которым присоединяется все больше человек.

Известные спортсмены придумывают тренировки с использованием подручных средств для тех, кто вынужден временно отказаться от спортивного зала.

Среди других развлечений — песенные флешмобы и танцы. Также набирает популярность мировая акция, когда люди выходят на балконы, чтобы поддержать врачей аплодисментами.

Как креатив и юмор помогают пережить миру пандемию - смотрите в видеосюжете!

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.