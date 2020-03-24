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Как отреагировали итальянцы на помощь России в борьбе с вирусом COVID-19

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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (289)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200324/13751643/Rossiyskie-mediki-pomogayut-Italii-borotsya-s-virusom-COVID-19.html

Италия стала новым очагом распространения коронавируса. 19 марта страна обогнала Китай по числу жертв вируса COVID-19. Новости, поступающие из Италии, шокируют: за сутки в республике умирают сотни граждан.

На помощь Италии пришла Россия.

Россия окажет помощь Италии в борьбе с COVID-19
Министерство обороны РФ
Как "медицинский спецназ" из России поможет Италии в борьбе с COVID-19

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры.

Было решено отправить в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Все это должно помочь республике справиться в пандемией. 

С аэродрома Чкаловский в Рим уже вылетели девять самолетов Ил-76.

Как на помощь из Москвы отреагировали итальянские граждане - смотрите в видеосюжете.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (289)
Теги:
коронавирус, помощь, Италия, Россия



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