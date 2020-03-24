Как отреагировали итальянцы на помощь России в борьбе с вирусом COVID-19

На помощь Италии пришла Россия.
В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом и изложил ее конкретные параметры.
Было решено отправить в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
Все это должно помочь республике справиться в пандемией.
С аэродрома Чкаловский в Рим уже вылетели девять самолетов Ил-76.
Как на помощь из Москвы отреагировали итальянские граждане - смотрите в видеосюжете.