В Таджикистане выпустили вторую серию мультика для детей о коронавирусе

Ролик опубликовало Министерство здравоохранения и защиты населения Таджикистана.
В нем героиня видеоролика - маленькая девочка Зарина - в доступной форме рассказывает зрителю о том, как правильно себя вести в обществе во время пандемии.
Основные советы:
- не ходить в места, где собирается много людей;
- тепло одеваться, если все же требуется выйти на улицу;
- по приходу домой тщательно вымыть руки с мылом;
- держаться подальше от чихающих и кашляющих людей;
- если же вы сами чихаете, закройте рот и нос салфеткой, а потом сразу же ее выкиньте в мусорку;
- если салфетки нет, то чихнуть можно, прикрывшись локтем.
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На сегодняшний день, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.
В Узбекистане, между тем, зафиксировано уже 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.