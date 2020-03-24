В Таджикистане выпустили вторую серию мультика для детей о коронавирусе

В Сети появилась вторая серия анимационного фильма, который призван объяснить детям и родителям, как защитить себя от коронавируса и гриппа.

Ролик опубликовало Министерство здравоохранения и защиты населения Таджикистана.

В нем героиня видеоролика - маленькая девочка Зарина - в доступной форме рассказывает зрителю о том, как правильно себя вести в обществе во время пандемии.

Основные советы:

не ходить в места, где собирается много людей;

тепло одеваться, если все же требуется выйти на улицу;

по приходу домой тщательно вымыть руки с мылом;

держаться подальше от чихающих и кашляющих людей;

если же вы сами чихаете, закройте рот и нос салфеткой, а потом сразу же ее выкиньте в мусорку;

если салфетки нет, то чихнуть можно, прикрывшись локтем.

Первая часть анимационного фильма: В Таджикистане выпустили обучающий мультик для детей о коронавирусе >>

На сегодняшний день, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 378 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

В Узбекистане, между тем, зафиксировано уже 50 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.