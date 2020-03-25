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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Телеобращение Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (299)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200325/13762312/Teleobraschenie-Vladimira-Putina-k-rossiyanam-iz-za-situatsii-s-koronavirusom.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Телеобращение Путина к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Президент Российской Федерации обратится к гражданам страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. По данным на 25 марта, в России вирусом COVID-19 заражено 658 человек.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=69529174&type=mp4
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PT17M45S
2020-03-25T18:21Z

Президент Российской Федерации обратится к гражданам страны в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире. По данным на 25 марта, в России вирусом COVID-19 заражено 658 человек.

В связи с опасным заболеванием, охватившим свыше 170 стран мира, РФ принимает все необходимые меры. Так, максимально ограничено транспортное сообщение с другими государствами, в регионах рекомендовано закрыть кинотеатры, бассейны и другие места для культурно-массовых мероприятий.

Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© Sputnik / Илья Питалев
В России уже 658 заболевших коронавирусом
Накануне, 24 марта, Владимир Путин посетил инфекционную больницу в Коммунарке, где размещено большинство пациентов с коронавирусом.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 430 тысяч заболевших коронавирусом, число жертв приближается к 20 тысячам.

В связи со сложной ситуацией президент РФ обратился к гражданам.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (299)



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