Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20 — видео

Впервые в истории саммит G20 проводился в виртуальном формате. Встреча была посвящена угрозе распространения коронавируса COVID-19, а также его влиянию на мировую экономику и все страны.

Президент России Владимир Путин участвовал в онлайн-конференции из своего кабинета в Ново-Огарево. Объемная красная папка, экран и синхронный переводчик — все, что понадобилось российскому лидеру для участия в саммите.

В ходе своего выступления Путин заявил , что последствия пандемии COVID-19 окажутся разрушительнее финансового кризиса 2008-2009 годов. Санкции и торговые конфликты усугубят рецессию, считает он.

"Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя", — сказал российский лидер.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.