Владимир Путин принял участие в виртуальном саммите G20 — видео

Президент России Владимир Путин участвовал в онлайн-конференции из своего кабинета в Ново-Огарево. Объемная красная папка, экран и синхронный переводчик — все, что понадобилось российскому лидеру для участия в саммите.
"Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу "каждый за себя", — сказал российский лидер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.