Ради себя и своих близких: ГУВД Ташкента призывает граждан оставаться дома — видео

В Узбекистане принимаются все необходимые меры для того, чтобы уберечь граждан от заражения COVID-19. В частности, жителям республики разрешается покидать свои дома только для покупки продуктов и лекарств. Выходить на улицу можно исключительно в медицинских масках.

При этом, находясь в общественных местах, следует соблюдать дистанцию — нельзя приближаться друг к другу ближе чем на два метра, а также собираться компаниями больше трех человек (исключение составляют только семьи).

За нарушение правил карантина законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые граждане пренебрегают своим здоровьем и здоровьем своих близких. Так, только за 27 марта в Ташкенте было выявлено более тысячи фактов несоблюдения карантинного режима.

"Оставайтесь дома — берегите жизнь!" — призвали в ГУВД столицы.

Первый в республике случай инфицирования новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 104. Два пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.