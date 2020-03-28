Ради себя и своих близких: ГУВД Ташкента призывает граждан оставаться дома — видео

В Узбекистане принимаются все необходимые меры для того, чтобы уберечь граждан от заражения COVID-19. В частности, жителям республики разрешается покидать свои дома только для покупки продуктов и лекарств. Выходить на улицу можно исключительно в медицинских масках.
За нарушение правил карантина законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые граждане пренебрегают своим здоровьем и здоровьем своих близких. Так, только за 27 марта в Ташкенте было выявлено более тысячи фактов несоблюдения карантинного режима.
"Оставайтесь дома — берегите жизнь!" — призвали в ГУВД столицы.
Первый в республике случай инфицирования новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 104. Два пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.