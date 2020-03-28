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Ради себя и своих близких: ГУВД Ташкента призывает граждан оставаться дома — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (189)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200328/13792684/Radi-sebya-i-svoikh-blizkikh-GUVD-Tashkenta-prizyvaet-grazhdan-ostavatsya-doma--video.html

Сотрудники ППС круглосуточно патрулируют улицы столицы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

В Узбекистане принимаются все необходимые меры для того, чтобы уберечь граждан от заражения COVID-19. В частности, жителям республики разрешается покидать свои дома только для покупки продуктов и лекарств. Выходить на улицу можно исключительно в медицинских масках.

Вид во двор из окна квартиры
© Sputnik / Владимир Песня
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При этом, находясь в общественных местах, следует соблюдать дистанцию — нельзя приближаться друг к другу ближе чем на два метра, а также собираться компаниями больше трех человек (исключение составляют только семьи).

За нарушение правил карантина законом предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. 

Однако, несмотря на всю серьезность ситуации, некоторые граждане пренебрегают своим здоровьем и здоровьем своих близких. Так, только за 27 марта в Ташкенте было выявлено более тысячи фактов несоблюдения карантинного режима.

"Оставайтесь дома — берегите жизнь!" — призвали в ГУВД столицы.

Первый в республике случай инфицирования новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 104. Два пациента, у которых был диагностирован COVID-19, скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (189)
Теги:
Карантин, безопасность, коронавирус, ГУВД Ташкента, Узбекистан, Ташкент



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