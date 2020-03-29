16:38 29 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Видео

COVID-19 как вдохновение: новые бизнес-идеи, возникшие в период пандемии

Получить короткую ссылку
121 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly, Sputnik, Youtube/на всю катушку
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200329/13795105/COVID-19-kak-vdokhnovenie-novye-biznes-idei-voznikshie-v-period-pandemii.html

COVID-19 сильно ударил по мировой экономике, особенно сильно пострадал малый бизнес. А многие и вовсе остались без работы. Однако современные проблемы рождают новые решения! Как говорится, как только закрывается одна дверь, открывается другая.

К примеру, москвич Сергей Мясников придумал необычный бизнес, который позволяет извлечь из сложившейся ситуации выгоду. Вместе со своей командой он дезинфицирует посылки со всего мира. Для этого используются растворы, люминесцентные и кварцевые лампы.

YouTube / Sputnik Кыргызстан
Как самому сделать антисептическое средство — полезное видео

Как рассказал находчивый предприниматель, идея родилась, когда клиенты компании, поставляющей детские товары из Италии, забеспокоились, что на продукции может остаться вирус.

В Центральной Азии тоже придумали свою бизнес-схему. На некоторых рынках стали продать гармалу —траву, которая, по всеобщему поверью, помогает уничтожить вирус.

Свою стезю в период пандемии нашла и швея из Беларуси Ольга Костузик. Жензина запустила курсы кройки и шитья в интернете и начала показывать, как изготавливать защитные маски без швейной машинки. 

Каждую из идей комментирует заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.

Подробности смотрите в видеосюжете!

Теги:
бизнес, коронавирус



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как выглядит главная больница по лечению коронавируса в России — фото
Коронавирус подкинул новые идеи для бизнеса
COVID-19 как вдохновение: новые бизнес-идеи, возникшие в период пандемии
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться