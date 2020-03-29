COVID-19 как вдохновение: новые бизнес-идеи, возникшие в период пандемии

COVID-19 сильно ударил по мировой экономике, особенно сильно пострадал малый бизнес. А многие и вовсе остались без работы. Однако современные проблемы рождают новые решения! Как говорится, как только закрывается одна дверь, открывается другая.

К примеру, москвич Сергей Мясников придумал необычный бизнес, который позволяет извлечь из сложившейся ситуации выгоду. Вместе со своей командой он дезинфицирует посылки со всего мира. Для этого используются растворы, люминесцентные и кварцевые лампы.

Как рассказал находчивый предприниматель, идея родилась, когда клиенты компании, поставляющей детские товары из Италии, забеспокоились, что на продукции может остаться вирус.

В Центральной Азии тоже придумали свою бизнес-схему. На некоторых рынках стали продать гармалу —траву, которая, по всеобщему поверью, помогает уничтожить вирус.

Свою стезю в период пандемии нашла и швея из Беларуси Ольга Костузик. Жензина запустила курсы кройки и шитья в интернете и начала показывать, как изготавливать защитные маски без швейной машинки.

Каждую из идей комментирует заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.

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