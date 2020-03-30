Как российские военные помогают Италии в борьбе с коронавирусом — видео

В общей сложности военные обработали восемь лечебных учреждений и продезинфицировали более 21 тысячи квадратных метров внутренних помещений.
Как ожидается, данные меры помогут стране быстрее справиться с пандемией.
Ранее в Италию прибыли 15 российских самолетов c необходимыми автомобильными комплексами аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинским оборудованием.
Помочь республике побороть COVID-19 также прилетели около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.
Итальянцы отнеслись к помощи с благодарностью. По словам местных жителей, Россия и другие страны делают для Италии больше, чем ЕС, откуда помощь, казалось бы, должна была поступить в первую очередь.
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Напомним, Италия стала одним из европейских очагов распространения пандемии. На данный момент, республика находится на первом месте в мире по числу жертв COVID-19.
Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.
Как российские военные работают в очаге пандемии смотрите в видеосюжете!