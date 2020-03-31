18:54 31 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Россия доставила в Италию очередную партию медицинского оборудования

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
4010
Новости
Все новости
Все новости
RUPTLY
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200331/13812939/Rossiya-dostavila-v-Italiyu-ocherednuyu-partiyu-meditsinskogo-oborudovaniya.html

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ.

Еще один борт Министерства обороны России с 30 аппаратами ИВЛ и медицинскими материалами приземлился в итальянской Вероне. Как сообщило российское генконсульство, оборудование передано службе Гражданской обороны Италии.

YouTube / Sputnik на русском
Как российские военные помогают Италии в борьбе с коронавирусом — видео

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ. На борту также было все необходимое оборудование и медикаменты.

Сейчас Италия на первом месте по числу заболевших COVID-19 в Европе. По данным на 31 марта, количество случаев заражения превысило 100 тысяч человек. Более 11 тысяч пациентов скончались.

Напомним, первый самолет ВКС РФ со специалистами и оборудованием вылетел в Италию 22 марта. На борту находилась передовая группа военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
Теги:
коронавирус, гуманитарная помощь, Италия, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как Узбекистан сражается с COVID-19: фоторепортаж из карантинной зоны
Россия доставила в Италию 30 аппаратов ИВЛ
Россия доставила в Италию очередную партию медицинского оборудования
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться