Россия доставила в Италию очередную партию медицинского оборудования

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ.

Еще один борт Министерства обороны России с 30 аппаратами ИВЛ и медицинскими материалами приземлился в итальянской Вероне. Как сообщило российское генконсульство, оборудование передано службе Гражданской обороны Италии.

Ранее Россия направила вирусологов и эпидемиологов на помощь итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом. В Италию их доставили 15 самолетов ВКС РФ. На борту также было все необходимое оборудование и медикаменты.

Сейчас Италия на первом месте по числу заболевших COVID-19 в Европе. По данным на 31 марта, количество случаев заражения превысило 100 тысяч человек. Более 11 тысяч пациентов скончались.

Напомним, первый самолет ВКС РФ со специалистами и оборудованием вылетел в Италию 22 марта. На борту находилась передовая группа военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.