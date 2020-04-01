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Мужчина замаскировался под куст, чтобы выйти на улицу в карантин - видео

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (327)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200401/13817484/Muzhchina-zamaskirovalsya-pod-kust-chtoby-vyyti-na-ulitsu-v-karantin-video.html

Самым предприимчивым человеком на карантине оказался британец и его друзья, замаскировавшиеся под куст и мусорные пакеты. Смотрите видео!

А что вы делаете во время карантина?

Этот британец оказался настолько предприимчивым, что его похождения на районе начали снимать соседи.

Житель города Стивендж замаскировался под зеленый куст, чтобы перемещаться по улице во время карантина. Очень интересно наблюдать, как он совершает кувырки, чтобы слиться с местностью.

А в конце к нему присоединяются друзья, замаскированные под мусорные пакеты.

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Ролик набрал уже более 20 миллионов просмотров, из которых первые 700 тысяч пришлись на TikTok.

Его авторами стали Николас Мюррей и Мэдлин Мэй-Дэвис, молодая пара, живущая по соседству с этим чудо-человеком.

Смотрите видео!

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (327)
Теги:
Великобритания, Великобритания, Карантин, коронавирус, смешное видео, видеоролик, Видео



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