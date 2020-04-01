Минобороны РФ показало мощь российской армии в борьбе с COVID-19

В Волгоградской области прошли военные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с заражением территории.

Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа совместно с представителями МЧС и МВД взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс.

В районе учений были развернуты станции дезинфекции транспорта и улиц. Для этого задействовали новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ.

Также в рамках учений военнослужащие провели санитарную обработку населения в ближайших населенных пунктах.

Как это было — смотрите в видеосюжете.