Минобороны РФ показало мощь российской армии в борьбе с COVID-19

Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа совместно с представителями МЧС и МВД взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс.
В районе учений были развернуты станции дезинфекции транспорта и улиц. Для этого задействовали новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ.
Также в рамках учений военнослужащие провели санитарную обработку населения в ближайших населенных пунктах.
Как это было — смотрите в видеосюжете.