18:55 01 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Видео

Минобороны РФ показало мощь российской армии в борьбе с COVID-19

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (329)
168 0 0
Новости
Все новости
Все новости
RUPTLY
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200401/13821131/Minoborony-RF-pokazalo-mosch-rossiyskoy-armii-v-borbe-s-COVID-19.html

В Волгоградской области прошли военные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с заражением территории.

Специалисты бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа совместно с представителями МЧС и МВД взяли пробы почвы, воздуха и воды и доставили их в современный лабораторно-полевой комплекс. 

В районе учений были развернуты станции дезинфекции транспорта и улиц. Для этого задействовали новейшие авторазливочные станции АРС-14КМ. 

Также в рамках учений военнослужащие провели санитарную обработку населения в ближайших населенных пунктах. 

Как это было — смотрите в видеосюжете.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (329)
Теги:
коронавирус, дезинфекция, Минобороны РФ, Россия



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Футбол вместо карантина. Жизнь в Беларуси, сказавшей "нет" самоизоляции
Убьют любую заразу: в России проходят учения по дезинфекции территорий
Минобороны РФ показало мощь российской армии в борьбе с COVID-19
Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
Чем будут питаться узбекистанцы в карантин: продовольственный резерв



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться