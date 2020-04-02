Легендарный танк "Боевая подруга" снова в строю — видео

На полигоне в Благовещенске прошли ходовые испытания советского танка Т-34-85, известного под названием "Боевая подруга".

Боевая машина получила свое имя в честь Марии Октябрьской, которая в годы Великой Отечественной войны с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем.

Танк Т-34-85 участвовал в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. На его стволе остались пять звезд, которые говорят об уничтожении пяти боевых единиц техники противника.

"Боевую подругу" начали восстанавливать более двух лет назад.

Подробнее о том, как прошли испытания, смотрите в видео.