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Легендарный танк "Боевая подруга" снова в строю — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200402/13832720/Legendarnyy-tank-Boevaya-podruga-snova-v-stroyu--video.html

На полигоне в Благовещенске прошли ходовые испытания советского танка Т-34-85, известного под названием "Боевая подруга".

Боевая машина получила свое имя в честь Марии Октябрьской, которая в годы Великой Отечественной войны с личного разрешения Иосифа Сталина стала первой в мире женщиной механиком-водителем. 

Танк Т-34-85 участвовал в боях с фашистами в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом. На его стволе остались пять звезд, которые говорят об уничтожении пяти боевых единиц техники противника.

"Боевую подругу" начали восстанавливать более двух лет назад.

Подробнее о том, как прошли испытания, смотрите в видео.

Теги:
Великая Отечественная война, Россия, танк



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