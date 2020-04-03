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Ты не одинок: работа центра социальной помощи во время карантина — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (268)
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Sputnik / Дильшода Рахматова
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200403/13849601/Pomosch-ryadom-rabota-volonterov-v-koordinatsionnom-tsentre-Tashkenta.html

В столице Узбекистана на территории выставочного центра развернул свою работу единый координационный штаб, откуда адресная поддержка оказывается нуждающимся людям.

В центр приезжают волонтеры, а также благотворители и спонсоры, которые могут помочь средствами или продуктами. Заявки принимаются на единый номер 1197, после чего формируется продовольственный набор и по указанному адресу выезжает бригада.

В комплексе соблюдаются все необходимы для режима карантина меры: все входящие обязательно одеваются в спецкостюмы и проходят обработку дезинфицирующими средствами. Также обеззараживаются продукты питания, емкости и автомобили, доставляющие грузы. В наборе куриное мясо, мука, рис, картофель, лук, сахар, масло, макароны и лекарства.

Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы
Хокимият г. Ташкента
Единый центр помощи малоимущим начал работать в Ташкенте
Сейчас помощь социально незащищенным слоям населения оказывают около ста волонтеров. Финансовую поддержку оказывают Правительство, хокимият Ташкента, а также меценаты и добровольцы.

Как идет работа по поддержке населения в период карантина, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (268)
Теги:
волонтер, Хокимият Ташкента, коронавирус, Ташкент, Узбекистан



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