Ты не одинок: работа центра социальной помощи во время карантина — видео

В столице Узбекистана на территории выставочного центра развернул свою работу единый координационный штаб, откуда адресная поддержка оказывается нуждающимся людям.

В центр приезжают волонтеры, а также благотворители и спонсоры, которые могут помочь средствами или продуктами. Заявки принимаются на единый номер 1197, после чего формируется продовольственный набор и по указанному адресу выезжает бригада.

В комплексе соблюдаются все необходимы для режима карантина меры: все входящие обязательно одеваются в спецкостюмы и проходят обработку дезинфицирующими средствами. Также обеззараживаются продукты питания, емкости и автомобили, доставляющие грузы. В наборе куриное мясо, мука, рис, картофель, лук, сахар, масло, макароны и лекарства.

Сейчас помощь социально незащищенным слоям населения оказывают около ста волонтеров. Финансовую поддержку оказывают Правительство, хокимият Ташкента, а также меценаты и добровольцы.

Как идет работа по поддержке населения в период карантина, смотрите в сюжете корреспондента Sputnik Узбекистан.