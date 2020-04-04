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"Очень красивый жест Путина": Трамп оценил медицинскую помощь из России

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за присланное медицинское оборудование, которое поможет спасти жизни американцев.

Трамп заявил, что это был "очень красивый жест" со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Я сказал, что приму ее (помощь. — Прим. ред.). Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", — сказал американский лидер на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.

YouTube / Sputnik на русском
Самолет с российским медоборудованием прибыл в США — кадры разгрузки
Самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом из РФ прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в среду. На борту помимо медоборудования были дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США достигло 273 тысяч. Выздоровели 9,5 тысячи пациентов, число жертв превысило 7 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более одного миллиона человек, свыше 50 тысяч скончались.

Теги:
Эпидемия, пандемия, коронавирус, Россия, помощь, Владимир Путин, США, Дональд Трамп



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