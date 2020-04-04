"Очень красивый жест Путина": Трамп оценил медицинскую помощь из России

Трамп заявил, что это был "очень красивый жест" со стороны президента РФ Владимира Путина.

"Я сказал, что приму ее (помощь. — Прим. ред.). Меня совершенно не беспокоит Россия и пропаганда, нисколько. Я принял много медицинского высококачественного оборудования. Оно может спасти много жизней, и я приму его в любой день", — сказал американский лидер на пресс-конференции, говоря о поставке помощи из России.

Самолет Ан-124 ("Руслан") с грузом из РФ прибыл в аэропорт имени Джона Кеннеди (JFK) в среду. На борту помимо медоборудования были дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США достигло 273 тысяч. Выздоровели 9,5 тысячи пациентов, число жертв превысило 7 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более одного миллиона человек, свыше 50 тысяч скончались.