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Пустые улицы и вой сирен: как коронавирус изменил города СНГ — видео

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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (343)
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video : Sputnik / RUPTLY
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200404/13853500.html

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,15 миллиона человек, свыше 60 тысяч скончались. В некоторых республиках бывшего Союза введен режим ЧС.

Ситуация в странах СНГ разная. Сложнее всего обстановка в Эстонии, Украине и Армении. Более 400 заболевших в Литве, Молдове, Латвии, Казахстане и Азербайджане. В Узбекистане, по данным Минздрава на 4 апреля, зафиксировано 266 случаев, два человека скончались, 25 пациентов выписаны домой.

В городах на пространстве СНГ принимаются разные меры профилактики: где-то введен режим ЧС и строгий карантин, где-то режим самоизоляции с постоянной дезинфекцией улиц и общественных мест. Есть города, где ситуация более спокойная, но и они заметно опустили из-за эпидемии.

Ташкент без людей и авто: как выглядит узбекская столица в карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ташкент без людей и машин: как выглядит столица в карантин — видео
Однако не все граждане соблюдают требования властей - правоохранительным органом приходится бегать за нарушителями карантина, а в Кыргызстане под оцепление взяли целую деревню.

Как изменилась жизнь городов на постсоветском пространстве, смотрите в нашем видео. 

 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (343)
Теги:
коронавирус, Карантин, Молдова, Кыргызстан, Азербайджан, Грузия, Казахстан, ЦА, СНГ



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