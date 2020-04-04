Пустые улицы и вой сирен: как коронавирус изменил города СНГ — видео

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1,15 миллиона человек, свыше 60 тысяч скончались. В некоторых республиках бывшего Союза введен режим ЧС.

Ситуация в странах СНГ разная. Сложнее всего обстановка в Эстонии, Украине и Армении. Более 400 заболевших в Литве, Молдове, Латвии, Казахстане и Азербайджане. В Узбекистане, по данным Минздрава на 4 апреля, зафиксировано 266 случаев, два человека скончались, 25 пациентов выписаны домой.

В городах на пространстве СНГ принимаются разные меры профилактики: где-то введен режим ЧС и строгий карантин, где-то режим самоизоляции с постоянной дезинфекцией улиц и общественных мест. Есть города, где ситуация более спокойная, но и они заметно опустили из-за эпидемии.

Однако не все граждане соблюдают требования властей - правоохранительным органом приходится бегать за нарушителями карантина, а в Кыргызстане под оцепление взяли целую деревню.

Как изменилась жизнь городов на постсоветском пространстве, смотрите в нашем видео.